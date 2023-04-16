В Мурманске прошла торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся

В Ледовом дворце собрались участники стартов, ветераны спорта региона и юные спортсмены. Важной частью программы стала церемония награждения лучших атлетов по итогам линейных соревнований, а также символическая церемония тушения огня Полярной Олимпиады.

Как сообщает администрация города Мурманска, на самые масштабные спортивные соревнования Полярной Олимпиады в этом году приезжали участники из 60 регионов и 300 городов России, а также представители иностранных государств.

Заключительные состязания состоялись 15 и 16 апреля. В Ревде спортсмены состязались в национальных видах спорта в рамках 63-го Праздника Севера учащихся, а в Кировске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ездовому спорту.

Все желающие могли присоединиться к онлайн-трансляции, которая проводилась в официальном сообществе Министерства спорта Мурманской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24808&page=1