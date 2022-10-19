В Мурманске прошла традиционная акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО»

Мурманский Легкоатлетический манеж стал площадкой для акции «Приведи бабушку и дедушку на ГТО», направленной на популяризацию физической культуры и спорта среди старшего поколения северян, как одного из важных факторов активного долголетия.

В акции приняли участие семейные команды Мурманска и Кандалакшского района. Юные северяне и их бабушки, дедушки состязались в выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Виды испытаний, в которых попробовали силы участники довольно разнообразны: поднимание туловища из положения лёжа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу/в упоре о сиденье стула, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, метание теннисного мяча в цель, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол из «электронного оружия».

Как сообщает региональное Министерство спорта, победителями среди детей в возрасте от 5 до 8 лет стали мурманчане Анна Осипова и Иван Савельев. Среди взрослых лучшие результаты показали представитель Кандалакшского района Николай Портнов и Ирина Витюгова из Мурманска. Все участники получили сувенирную продукцию от официального лицензиата комплекса ГТО, а победители и призёры медали, грамоты ВФСК ГТО.

За событиями и соревнованиями можно следить на странице ВФСК ГТО Мурманской области.

Фото и видео: https://vk.com/wall-59785956_1662