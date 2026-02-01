В Мурманске прошла творческая встреча для старшего поколения

В конце рабочей недели в Центральной детской библиотеке областного центра состоялся мастер-класс «Скрап-флористика. Книжная закладка» в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие».

Гости узнали об истории книжной закладки — от первых примитивных меток на страницах рукописей до изысканных аксессуаров, выполненных из золота, шёлка и пергамента. Библиотекари продемонстрировали уникальные образцы из своей коллекции, вызвав живой интерес у присутствующих.

Практическая часть встречи позволила каждому участнику проявить фантазию: под чутким руководством мастера были созданы индивидуальные закладки в стиле скрап-флористики. Композиции дополнялись сухоцветами, лентами, вырезками и другими элементами скрапбукинга, что придало работам особую выразительность и оригинальность.

Событие стало ярким примером культурно-просветительской работы, направленной на развитие творческого потенциала мурманчан старшего поколения.

