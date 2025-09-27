В Мурманске прошла творческая встреча с писателями и бардами из новых регионов

Гостей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, впервые прибывших в Кольское Заполярье для участия в форуме-фестивале «Капитан Грэй», приветствовал председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Парламентарий отметил, что тема творчества и почитания великого культурного наследия очень близка жителям Мурманской области:

— Мы поддерживаем тесные культурно-просветительские связи с разными регионами России, в том числе с Крымом. Сегодня, уверен, у нас появятся надёжные друзья и партнёры на Донбассе. Очень символично, что наша встреча проходит в преддверии Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской республиками, с Запорожской и Херсонской областями. Эта встреча – хороший повод вспомнить о наших просветительских корнях, поговорить о том, как много у нас общего. Благодаря мурманским писателям и поддержке их коллег вот уже который год в Мурманской области проходит творческий фестиваль «Капитан Грей». Я не сомневаюсь, что этот литературный форум станет крепким связующим звеном между северянами и жителями исторических регионов России.

Спикер пожелал писателям и бардам вдохновения, новых творческих проектов и ярких впечатлений.

На встрече гости представили свое творчество, рассказали о культурных проектах своих регионов, поделились впечатлениями о Кольском Заполярье.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33123/