В Мурманске прошла встреча-презентация «Женщина, меняющая мир»

На ней предпринимательницы региона представили свои проекты, которые смогли реализовать благодаря мерам государственной поддержки.

В мероприятии также приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Ирина Просоленко и Анна Гришко, представители регионального Министерства труда и социального развития, кадровых агентств, отделения Социального фонда России по Мурманской области, УФНС России по Мурманской области.

Приветствуя участников встречи, региональный координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светлана Виденеева отметила:

— Цель проекта – создать условия, при которых каждый человек может лучшим образом реализовать свои знания, таланты и способности. Ярким примером тому я бы назвала «движение» женщин в бизнес-проектах, когда хобби становится профессией, делом жизни. Сегодня в этом зале представительницы самых разных сфер – от хлебобулочных изделий до индустрии красоты и дополнительного образования детей и взрослых. Это говорит о том, насколько наши женщины многогранные и разносторонние, им под силу абсолютно все.

Она пожелала всем интересного и конструктивного общения, вдохновения и новых идей.

Ирина Просоленко подчеркнула, что открыть своё дело очень непросто, но благодаря поддержке правительства региона, губернаторскому стартапу, грантам северяне имеют возможность не только воплощать в жизнь свои мечты, но и развивать их дальше.

Анна Гришко заострила внимание на том, что участницы встречи – это представительницы различных женских клубов. У них совершенно разный бизнес, но объединяет их одно – поддержка от правительства региона, которая позволяет масштабировать своё мастерство, превращая его в производство.

В ходе встречи участницы поделились историями развития своего бизнеса и дальнейшими планами, получили консультации и ответы на вопросы от профильных специалистов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29580/