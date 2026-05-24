В Мурманске прошла встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса

В Мурманске в штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась расширенная встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса. Мероприятие было приурочено к наступающему Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Спикерами выступили заместитель главы города Мурманска Андрей Костин, инвеступолномоченный администрации города Мурманска, глава комитета по экономическому развитию и туризму Андрей Варич и директор МАУ МП «Молодёжь51» Егор Банишевский.

В ходе встречи гости узнали, какую поддержку может получить их дело в рамках народной программы «Единой России» «На Севере — жить!».

В торжественной части состоялось награждение Благодарственными письмами главы города Мурманска ряда мурманских предпринимателей за плодотворное сотрудничество и активное участие в городских мероприятиях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32514&page=1