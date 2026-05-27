В Мурманске прошла встреча с участниками конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

В Мурманске на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась встреча с участниками Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» и активными жителями города.

Организатором события выступила партия «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Школа ЖКХ».

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, руководитель Регионального исполнительного комитета партии Эвелина Макарова, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Элина Акулова.

«Хочу сказать всем участникам конкурса огромное спасибо за труд, за неравнодушие и личный вклад в благоустройство нашего города-героя Мурманска. Желаю вам продуктивного общения, новых идей и, конечно, тепла в соседских отношениях. Пусть ваши дома всегда будут светлыми, а дворы — уютными», — поздравила победителей Елена Ширшова.

В ходе встречи активные жители обсудили актуальные вопросы, связанные с управлением общедомовым имуществом, содержанием многоквартирных домов и благоустройством дворовых территорий. Участники также поделились опытом реализации инициатив, направленных на повышение комфорта и качества жизни в своих домах.

По итогам мероприятия участники Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» были отмечены благодарственными письмами.

Встреча прошла в преддверии Всероссийской акции «Международный день соседей», которая в Мурманской области состоится уже в двенадцатый раз. Праздник направлен на укрепление добрососедских отношений, развитие общения между жителями и создание более теплой, дружелюбной атмосферы во дворах.

Напомним, Всероссийская акция «День соседей» была инициирована партией в 2014 году и традиционно проводится в последнюю пятницу мая. Ее главная цель — поддержать активных жителей, объединить соседей вокруг общих задач и вдохнуть новую жизнь в жилые кварталы.

