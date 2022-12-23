В Мурманске прошла ярмарка социальных проектов

Ежегодно в ней принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации областного центра. В рамках мероприятия состоялись презентации 8 проектов-победителей, конкурс на оформление стендов и годовых отчётов организаций.

Также особо отличившимся общественникам была вручена премия главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу». В 2022 году внимание было уделено работе по патриотическому воспитанию, защите прав и интересов ветеранов Великой Отечественной войны, маломобильных групп граждан, детей с риском социального сиротства, формированию гармоничных детско-родительских отношений с элементами канистерапии, популяризации культурного наследия России и сохранения традиций.

Лауреатам премии стали:

Абдурахманова Рита Минхажудиновна – председатель Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга»;

Герасимович Игорь Алексеевич – заместитель начальника федерального казённого учреждения «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области»;

Гольма Лидия Васильевна – член Мурманской областной молодёжной общественной организации «Перспектива»;

Кулавский Евгений Васильевич – начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области;

Левченко Евгений Александрович – председатель Мурманской городской общественной организации ветеранов войны и военной службы;

Майорова Лидия Николаевна – член Ленинской окружной общественной организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Погодкина Ирина Левоновна – член Мурманской региональной общественной организацией Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;

Романовская Евгения Леонидовна – председатель Мурманской региональной общественной организацией Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;

Титаренко Елена Вячеславовна – заместитель председателя Мурманской региональной общественной организацией «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»;

Томилова Дарья Юрьевна – член Мурманской региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23928&page=1