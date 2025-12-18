В Мурманске прошла ярмарка социальных проектов

17 декабря в Мурманске в Центре гражданского единства и этнокультурного развития народов России состоялась ежегодная ярмарка социальных проектов. Для её гостей были подготовлены различные экспозиции и интерактивные площадки. Участники смогли принять участие в лотерее и насладиться выступлениями творческих коллективов города.

В рамках мероприятия заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова вручила премию главы города Мурманска «За активную общественную работу». Её лауреатами, внесшими значительный вклад в развитие общественных инициатив и социально значимую деятельность в столице Кольского Заполярья, стали:

— Дмитрий Афиногенов — директор ООО «Регион медиа»;

— Ирек Ибрагимов — начальник службы горючего и смазочных материалов войсковой части 3798;

— Олег Конышев — атаман Мурманского окружного казачьего общества, участник специальной военной операции;

— Александр Кремнев — председатель фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Долг. Честь. Отечество» имени Михаила Григорьевича Орешеты;

— Дмитрий Михайлевич — координатор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Мурманской области;

— Олеся Пунтус — руководитель Мурманского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

— Максим Сахневич — руководитель Регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области;

— Сергей Сельцов — член общественной организации «Северная дружина»;

— Святослав Ширвель — председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля Жизни»;

— Ирина Щербакова — заместитель координатора Региональной общественной организации укрепления единства и сплоченности гражданского общества «Русская Община Мурманской области».

Кроме того, благодарственные письма главы города Мурманска были вручены общественным организациям:

— Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»;

— Мурманская региональная общественная организация «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман»;

— Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области;

— Мурманская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

— Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

— Мурманская региональная общественная организация «В защиту жизни» (социальный проект Центр защиты материнства «Колыбель»);

— Мурманская региональная общественная организация «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»;

— Мурманская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

— Общественная организация Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда»;

— Мурманская молодежная областная общественная организация Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс»;

— Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»;

— Мурманская региональная общественная благотворительная организация поддержки многодетных семей, инвалидов и социально незащищенных категорий населения «Радуга»;

— Мурманская областная молодёжная общественная организация «Перспектива»;

— Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области;

— Мурманская региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов СВО».

Ярмарка социальных проектов стала ярким примером активного участия мурманчан в жизни города и подтверждением значимости общественной работы для развития Мурманской области и города-героя.

