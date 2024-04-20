В Мурманске прошла ярмарка вакансий туриндустрии

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, комитет по туризму Мурманской области провел ярмарку вакансий «Я работаю в туризме». На мероприятии были представлены региональные туроператоры, отельеры, рестораторы, развивающие «Арктическую кухню».

Представители туриндустрии Мурманской области предложили более 200 вакансий поваров, официантов, барменов, администраторов, горничных, менеджеров по клиентскому обслуживанию и гостиничному сервису, менеджеров по труизму, гидов-переводчиков и т.д.

По результатам опроса студентов последних курсов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по направлениям туризма, гостеприимства, поварского и кондитерского дела, 62% ребят планируют работать по профессии после завершения обучения.

Отметим, что для студентов, выпускников и заинтересованных соискателей отдалённых территорий Мурманской области, а также тех, кто не смог принять личное участие была предусмотрена трансляция мероприятия в социальной сети ВКонтакте на официальной странице комитета по туризму. Всего мероприятие посетили более 70 человек.

«Ежегодная ярмарка вакансий «Я работаю в туризме» - это именно та площадка, на которой работодатели и потенциальные сотрудники сферы туризма смогут найти друг друга. Мероприятие направлено не только на молодежную аудиторию, мы также были рады увидеть людей, заинтересованных попробовать себя в новой профессии», - отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, с электронным каталогом работодателей и актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru