В Мурманске прошла юбилейная XV Мурманская областная налоговая конференция

Пятнадцатый год подряд конференция собирает на своей площадке специалистов УФНС по Мурманской области, представителей органов власти и бизнеса со всего региона, чтобы рассказать о важнейших изменениях налогового законодательства и нюансах его реализации на территории Мурманской области.

Темами конференции этого года стали вопросы масштабных изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 1 января 2025 года. Заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Роман Говищак: «Изменения в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с 2025 года, будут интересны широкому кругу бизнеса, они касаются многих видов налогов: налога на прибыль, УСН, НДС, туристического налога и др. Данные изменения мы постараемся в полной мере осветить в рамках конференции».

С 2025 года в налоговое законодательство России вводятся изменения, которые окажут заметное влияние на бизнес.

Вводится прогрессивная шкала НДФЛ с пятью уровнями ставок для трудовых доходов и двумя уровнями для нетрудовых. Будут увеличены лимиты по упрощенной системе налогообложения (УСН) и введен обязательный НДС для бизнеса с доходом свыше 60 млн рублей. Также с 2025 года вступает в силу новая глава 33.1 Налогового кодекса «Туристический налог». Это муниципальный налог, который затронет владельцев отелей, баз отдыха и других мест размещения.

Это лишь небольшая часть изменений, которые ждут налогоплательщиков со следующего года. Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжит аккумулировать вопросы к специалистам Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области на своей площадке. Вопросы можно направить в адрес СПП МО по электронной почте: info@sppmo.ru. Вопросы налогоплательщиков будут переданы профильным специалистам налоговой службы, а ответы будут опубликованы на сайте Союза. Наиболее актуальные вопросы будут вынесены на обсуждение в рамках тематических круглых столов, регулярно проводимых региональным объединением работодателей.

Подробнее о грядущих изменениях – в материалах XV Мурманской областной налоговой конференции на сайте СПП МО.