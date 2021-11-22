В Мурманске прошли 47-е Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Северное сияние»

В церемонии открытия состязаний 20 ноября приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова.

Сергей Дубовой отметил, что давняя традиция проведения этого турнира в Мурманской области живёт не один десяток лет:

– Эти соревнования – долгожители, и это очень важно для развития спортивной борьбы, оттачивания мастерства борцов и пропаганды здорового образа жизни в целом. Спортсмены своим примером показывают подрастающему поколению путь к здоровью и активному образу жизни. Ведь фундамент всех будущих побед закладывается в детские и юношеские годы. Спортивная борьба – это хорошая физическая форма, сила духа, упорство, выносливость, ловкость. Уверен, все эти качества участники состязаний убедительно докажут на ковре. А еще любой вид спорта – это воля к победе, это опыт в достижении цели, дисциплина. Эти качества помогают не только на соревнованиях, но и в жизни.

Парламентарии поблагодарили организаторов состязаний за внимание к подрастающему поколению, немалый вклад в развитие заполярного спорта, а гостям турнира пожелали зарядиться энергией «Северного сияния» и обязательно, ещё не раз, вернуться на Кольский Север.

В этом году соревнованиям был присвоен статус всероссийских. В них принимали участие более двухсот спортсменов из 13 регионов России. Поединки проходили два дня и завершились награждением победителей и призеров в Мурманском легкоатлетическом манеже.