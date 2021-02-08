В Мурманске прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу памяти Элины Гисмеевой

В Мурманском легкоатлетическом манеже состоялись Чемпионат и Первенство региона по кикбоксингу. В настоящее время таким соревнованиям присвоено имя мурманской спортсменки Элины Гисмеевой, жизнь которой трагически оборвалась в августе 2019 года.

Элина Гисмеева была мастером спорта международного класса, членом сборной команды Мурманской области и России по кикбоксингу, неоднократной победительницей и призёром Чемпионатов России, Европы и мира.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняла участие и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области Светлана Наумова.

«Соревнования, посвящённые памяти Элины Гисмеевой – это спортивный ориентир для юных кикбоксеров. Для каждого из большой спортивной семьи важно знать историю спорта в регионе и людей, внёсших большой личный вклад в его развитие. Элина Гисмеева была таким человеком, представляла Мурманскую область и Российскую Федерацию на международных спортивных аренах, была неоднократной победительницей Чемпионатов России, Европы и мира», – отметила Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, участниками соревнований стали более 150 человек, из Мурманска, Мончегорска, Гаджиево, Полярного, Североморска, Апатитов и Ковдора. Сильнейшие определялись в дисциплине фулл-контакт среди мужчин и женщин, юношей и девушек 13-14, 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет.