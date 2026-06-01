В Мурманске прошли чемпионат и первенство по скалолазанию

В ГАНОУ МО «Лапландия» состоялся первый этап чемпионата и первенства Мурманска по скалолазанию на искусственном рельефе. Двухдневные соревнования были посвящены прошедшему Дню Победы.

Состязания собрали участников пяти возрастных групп, начиная с 10 лет, — из центра «Лапландия» и Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Программа была разделена на два этапа: 30 мая участники соревновались в дисциплине «трудность», а 31 мая — в боулдеринге.

В первый день спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессионализм и несокрушимую волю к победе. Мероприятие вновь подтвердило растущий интерес к скалолазанию среди молодёжи Мурманска и стало ярким событием спортивной жизни города.

