В Мурманске прошли курсы повышения квалификации тренеров по самбо

Участниками профессиональной программы «Методика проведения уроков физической культуры с элементами самбо в системе общего образования» стали педагоги и тренеры образовательных организаций областного центра. Курсы проводятся во второй раз.

Собравшихся приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:

— Десять школ Мурманска поддержали проект «Самбо в школы» и их представители сегодня здесь, причём от некоторых учреждений – по два и даже три преподавателя! Пройти переподготовку пожелал и учитель физкультуры школы №58, а это говорит о том, что появилась перспектива открытия такого направления, как «Адаптивное самбо».

«Самбо - в школы» – федеральный образовательно–спортивный проект. Его цель - продвижение в школах национального вида спорта и системы самозащиты как основы здоровья и безопасности школьников.

Проект реализуется в 89 субъектах России, включая новые территории. В Мурманской области в нем участвуют 19 школ из 16 муниципалитетов. Самые активные - образовательные организации Кандалакшского района.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31097/