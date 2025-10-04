В Мурманске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвящённые 109-й годовщине со дня основания города-героя

Праздничные мероприятия начались в Мурманске ещё утром. Для жителей и гостей города работали девять тематических площадок в разных районах.

Так, в парке «Сказка» состоялся праздник детства, на Абрам-Мысе организовали программу для старшего поколения, у памятника «Ждущей» – концерт, посвящённый семье, а на Кольском проспекте развернулась молодёжная площадка. Творческие номера, мастер-классы и интерактивные программы также прошли в Росляково, в парке на Семёновском озере и в сквере у Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Кульминацией дня стал гала-концерт на площади у ДЦ «Меридиан». Перед северянами выступили легендарная арт-группа «Хор Турецкого», артисты Минского академического театра и Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Также в программе празднования — грандиозное световое шоу и огненное представление под гимн заполярной столицы «На Севере — жить!».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках празднования Дня города на улице Воровского работают торговые ряды, где северяне и гости города могли познакомиться с блюдами арктической кухни, приобрести сувениры от местных мастеров и свежую рыбную продукцию на ярмарке «Наша Рыба». Торговая площадка продолжит свою работу 5 октября с 12.00 до 20.00.

