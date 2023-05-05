В праздничные дни в Мурманске общественный транспорт меняет расписание«Курс на Север»: начала работу служба кадрового сопровождения для тех, кто переезжает в Мурманскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.23 14:30

В Мурманске прошли мероприятия общегородской «Вахты памяти и скорби»

Сегодня в областном центре прошли мероприятия общегородской «Вахты памяти и скорби». Они посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову состоялась церемония возложения цветов. Затем участники — ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, обучающиеся общеобразовательных учреждений города — посетили мемориальную доску, посвящённую командиру дивизиона подводных лодок Северного флота Магомету Гаджиеву.

Как сообщает администрация города Мурманска, возле памятника «Воинам Полярной дивизии» состоялся митинг, памятные мероприятия продолжились на братском воинском кладбище периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мурманские школьники, кадеты и юнармейцы стали участниками различных онлайн-мероприятий, таких как виртуальные Почётные караулы у памятников, досок и обелисков, закрепленных за образовательными учреждениями города.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24945&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс здоровья российского бизнеса почти приблизился к докризисным показателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)По росту цен в магазинах Кольского Заполярья лидируют репчатый лук и свежая белокочанная капуста-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 2,09 рубля, доллар - на 1,79 рубля-PRO Энергетику (18+)5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика