В Мурманске прошли мероприятия общегородской «Вахты памяти и скорби»
Сегодня в областном центре прошли мероприятия общегородской «Вахты памяти и скорби». Они посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову состоялась церемония возложения цветов. Затем участники — ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, обучающиеся общеобразовательных учреждений города — посетили мемориальную доску, посвящённую командиру дивизиона подводных лодок Северного флота Магомету Гаджиеву.
Как сообщает администрация города Мурманска, возле памятника «Воинам Полярной дивизии» состоялся митинг, памятные мероприятия продолжились на братском воинском кладбище периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мурманские школьники, кадеты и юнармейцы стали участниками различных онлайн-мероприятий, таких как виртуальные Почётные караулы у памятников, досок и обелисков, закрепленных за образовательными учреждениями города.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24945&page=1