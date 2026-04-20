В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу
Мурманская область. Арктика (16+)
20.04.26 10:45

В Мурманске прошли мероприятия всероссийской акции «Библионочь-2026» и «Библиосумерки — 2026»

В филиалах Центральной детской библиотеки и Центральной городской библиотеки города-героя Мурманска состоялась масштабная просветительская акция. В этом году «Библионочь», проходящая в России уже в 15-й раз, объединена темой «Единство народов — сила России!».

Программа началась с «Библиосумерек» — детской части проекта. Так, в библиотеке №5 на проспекте Героев-североморцев, 27 юные мурманчане стали участниками литературного квеста «В поисках потерянных сказок». Ребята разгадывали головоломки, искали страницы из книг и участвовали в конкурсах. Завершился вечер мастер-классом «Матрешка», приуроченным к Году единства народов России. А в библиотеке №12 на улице Баумана, 24 для детей подготовили географический экскурс, интерактивные викторины и традиционные подвижные игры — от северных забав до южных состязаний.

Субботний вечер продолжил эстафету в центральных городских филиалах.

В библиотеке имени Николая Блинова, «Арт-библиотеке», «Зелёной библиотеке», библиотеке в Росляково и библиотеке комиксов гости изучали культурное пространство страны. Организаторы подготовили серию мастер-классов: от росписи подсвечников и работы с эпоксидной смолой с узорами Беломорья до создания саамских костюмов из бумаги и переработки пластика.

Как отмечает администрация города Мурманска, особое внимание уделено молодёжным инициативам. В Мурманской областной универсальной научной библиотеке прошла акция, посвященная дню рождения учреждения «Молодёжь51». Гостей ждали интерактивные площадки: викторины по массовой культуре, создание авторских значков и «Баннер воспоминаний», где каждый смог оставить пожелание родному городу.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32286&page=1

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
