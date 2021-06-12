В Мурманске прошли народные гулянья, посвященные Дню России

Сегодня на площади Пять Углов жители и гости Мурманска отметили один из самых молодых государственных праздников — День России. Подходящие тематические мероприятия нашлись как для взрослых, так и для детей. В шатре «Караоке» все желающие смогли исполнить песни на любой вкус. На площадке исторического фехтования участники состязания провели захватывающие поединки. Не менее интересной оказалась познавательная игра «Кот ученый», где юные мурманчане продемонстрировали незаурядность ума и гибкость мышления. Не обошёлся праздник без очередного этапа спортивного конкурса «Родной двор — родной город».

На улице Ленинградской состоялось торжественное принятие присяги сотрудниками УФСИН России по Мурманской области. Мурманчане смогли не только побывать на самом торжестве, но и увидеть привезённую технику и вооружение.

Завершением праздничной программы стал концерт. В один момент вся площадь Пять Углов наполнилась голосами мурманчан, исполнивших Гимн Российской Федерации. На сцене выступили креативная молодёжь и лучшие творческие коллективы города. Специальными гостями праздника стали Folk-show «Колесо» из Санкт-Петербурга.