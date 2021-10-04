В Мурманске прошли первые домашние матчи хоккейной команды «Арктика» в Первенстве Национальной молодёжной лиги

2 и 3 октября в Ледовом дворце состоялись первые домашние матчи молодежной команды «Арктика». Со счётом 5:4 хоккеисты одержали победу над опытной командой из Белгородской области «Белгород», во второй день заполярная команда со счётом 4:3 снова принесла радость победы, выиграв в серии буллитов.

Следующие домашние матчи пройдут 6 и 7 октября в 19 часов в Ледовом дворце. Соперниками мурманчан будет хоккейная команда «Сокол Кк» из Курска.

Для зрителей будет доступна онлайн-трансляция игры. Ссылка для просмотра будет размещена накануне на официальной странице МХК «Арктика» в социальной сети «ВКонтакте» и в шапке профиля аккаунта в сети «Инстаграм» @hockey_murmansk.

Как сообщает региональное Министерство спорта, из серии календарных игр Национальной молодежной хоккейной лиги уже состоялись четыре выездных матча в Воронежской области с командами «Россошь» и «Эконива Бобров». Наша команда-дебютант приобрела первый опыт выступления в лиге и показывает отличные результаты на домашней арене.