В Мурманске прошли показательные выступления юных фигуристов, посвящённые Дню Победы

В областном центре 11 мая на ледовой арене «Метеор» состоялось памятное спортивное мероприятие. Воспитанники отделения фигурного катания МАУ ДО СШ №6 подготовили специальную программу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Праздничная программа была разделена на четыре тематических блока, в каждом из которых свое мастерство продемонстрировали от трех до пяти юных спортсменов. Выступления прошли под известные и любимые многими поколениями композиции военных лет, среди которых легендарный марш «Прощание славянки» и песня «Смуглянка».

Кульминацией ледового праздника стал финальный выход. Под аккомпанемент скрипки участники выступлений проехали по арене с портретами своих прадедов и родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32424&page=1