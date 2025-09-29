«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»
В Мурманске прошли полуфинальные игры лиги КВН. Определились 6 команд финалистов

25 и 26 сентября в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялись полуфинальные игры Мурманской лиги КВН. На сцену вышли десять команд из Мурманска, Кандалакши, Кировска, Североморска, Заозерска и Видяево. Команды соревновались в остроумии, оригинальности и актёрском мастерстве.

В жюри вошли представители разных сфер: руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, чемпион мира по стронгмену Леон Мирошник, производитель бренда «Север» Герман Рунов, руководитель молодежной организации «Молодёжь 51» Егор Банишевский.

«Мы всегда судим сердцем, выбираем именно тех, кто нам больше откликнулся. Команды выходят на сцену, вкладываются в игру всей душой – это видно, и у них классно получается. Думаю, полуфинал будет достаточно жёстким», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

На сцене развернулось настоящее юмористическое противостояние. Участники шутили на самые разные темы – от танцевальных трендов до курьёзов из жизни региона. По итогам напряженной борьбы определились 6 команд финалистов: «Заполярье, «Сборная Медицинских работников», «Открытые люди», «Регион 51», «Арбуз» и «Канат».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, игры КВН объединяют молодёжь региона и помогают развивать навыки творчества, уверенного публичного выступления и работы в команде. Это делает проект важной частью молодёжной политики нашего региона.

 

 

