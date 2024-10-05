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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.24 22:35

В Мурманске прошли праздничные мероприятия, посвящённые 108-летию города

С самого утра в разных локациях Мурманска для северян были организованы праздничные площадки. На Ленинградской улице работало шоу мыльных пузырей, научное шоу, играли уличные музыканты, проходили мастер-классы, выставка автомобилей, работали молодёжные зоны. В сквере на Ленинградской прошла концертная программа и выставка картин...

Северян и гостей города поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Мы отмечаем день рождения важнейшего города для нашей страны – города-героя Мурманска. Самого крупного в мире за Полярным кругом. Благодаря самоотверженному труду многих поколений, и тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать, город стремительно развивается. В прошлом году мы построили новую железную дорогу на западный берег Кольского залива, почти построен новый порт, работает завод по производству плавучих заводов СПГ. Это всё благодаря тому, что в городе живут настоящие, смелые, мощные люди, настоящие профессионалы, которые любят свой город. Мы все видим, что он меняется к лучшему на глазах. Спасибо вам за то, что вы здесь, за ваш вклад. С учётом той поддержки президента Владимира Владимировича Путина и проектов, которые мы реализуем, мы точно знаем, что вместе мы сделаем Мурманск городом №1 в Арктике», – подчеркнул губернатор. 

К поздравлениям присоединился глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. 

«Основанный 108 лет назад среди холодных сопок на берегу Кольского залива, Мурманск – настоящий пример мужества, героизма и трудового подвига нашего народа. Я уверен, что каждый из нас любит город. Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия, а нашему городу – двигаться только вперёд. С праздником, Мурманск, с днём рождения!», – сказал Юрий Сердечкин.

Он также вручил награды победителям муниципального фотоконкурса, организованного администрацией в преддверии праздничной даты. 

С самого утра в разных локациях Мурманска для северян были организованы праздничные площадки. На Ленинградской улице работало шоу мыльных пузырей, научное шоу, играли уличные музыканты, проходили мастер-классы, выставка автомобилей, работали молодёжные зоны. В сквере на Ленинградской прошла концертная программа и выставка картин, на Пяти Углах выступили акробаты на шестах, уличный театр «За углом?», солист Мариинского театра Дмитрий Подражанец, творческие коллективы региона, а также известная группа «ДаБро». 

От улицы Шевченко стартовал мотопробег, также состоялись легкоатлетические пробеги для взрослых и детей, турнир по фиджитал-футболу, лазертагу, работала площадка по робототехнике. На Семёновском озере прошёл заплыв в холодной воде на дистанции 108 метров и кубок города Мурманска по серфингу.

Кроме того, на улице Воровского с 4 октября традиционно развернулась гастрономическая ярмарка «На Севере – вкусно» с кулинарным шоу и дегустацией от ведущих шеф-поваров региона, развлекательной программой и мастер-классами. Ярмарка продолжит работу 6 октября с 12.00 до 20.00.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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