В Мурманске прошли развлекательные программы, посвящённые приближающемуся Новому году

Праздник собрал жителей всех возрастов и погрузил их в атмосферу волшебства и радости. Главными героями праздников стали Дед Мороз и Снегурочка, которые были окружены весёлыми помощниками.

Как сообщает администрация города Мурманска, в детском городке «Сказка» юных мурманчан развлекали Дракон и Снеговик. На площади перед ДК «Судоремонтник» северяне помогли пиратам украсить пальму, чтобы те отметили Новый год в Африке. А в парке «Кольский» Петрушка побывал в волшебной стране «Гжель».

Взрослые и дети во всех округах смогли насладиться театрализованными представлениями, яркими номерами творческих коллективов города и поучаствовать в конкурсах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28988&page=1