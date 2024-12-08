Мурманская область. Арктика (16+)08.12.24 21:05
В Мурманске прошли развлекательные программы, посвящённые приближающемуся Новому году
Праздник собрал жителей всех возрастов и погрузил их в атмосферу волшебства и радости. Главными героями праздников стали Дед Мороз и Снегурочка, которые были окружены весёлыми помощниками.
Как сообщает администрация города Мурманска, в детском городке «Сказка» юных мурманчан развлекали Дракон и Снеговик. На площади перед ДК «Судоремонтник» северяне помогли пиратам украсить пальму, чтобы те отметили Новый год в Африке. А в парке «Кольский» Петрушка побывал в волшебной стране «Гжель».
Взрослые и дети во всех округах смогли насладиться театрализованными представлениями, яркими номерами творческих коллективов города и поучаствовать в конкурсах.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28988&page=1
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