ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От роботов-патрульных в Сингапуре до магических сражений в ЛондонеСвыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.10.21 10:00

В Мурманске прошли соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой

Почётными гостями состязаний стали депутаты Мурманской областной Думы, сенатор Татьяна Сахарова, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, представители спорткомитета города Мурманска.

Спортсменов приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой:

– Мурманская область всегда славилась большими спортивными достижениями. Наши борцы, гимнасты, лыжники, атлеты, представители других видов спорта занимали пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, ставили олимпийские рекорды. Одним из таких людей является Лариса Николаевна Круглова – депутат Мурманской областной Думы, председатель профильного комитета регионального парламента. Лариса Николаевна всегда верна традициям заполярного спорта, её отличает высокое мастерство и умение добиваться поставленных целей. Получить заслуженную награду из её рук – большая честь для любого спортсмена.

Сергей Дубовой поблагодарил организаторов состязаний за пропаганду спорта и здорового образа жизни среди детей, за предоставленную молодёжи возможность реально оценить свои силы и поверить в себя. Парламентарий пожелал всем спортсменам удачи и ярких побед в честной борьбе.

В соревнованиях приняли участие около 200 представителей детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега со всей Мурманской области. Мурманск на соревнованиях представили воспитанники школы олимпийского резерва №4, в которой начинала свой путь к олимпийской медали Лариса Круглова.

– Мы рады, что география участников расширяется – на соревнования приехали ребята из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Республики Карелия. И мы гордимся, что за главный приз будет бороться Андрей Лукин – действующий чемпион России в беге на 200 метров. Уверена, что этот факт придаст участникам дополнительный стимул выиграть.

Спортсмены состязались в двух возрастных группах – среди юношей и девушек от 13 до 16 лет и от 17 лет и старше. Для юных легкоатлетов провели мастер-класс призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и сама Лариса Круглова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Сообщи в полицию!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Не молчи!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Мы молчать не будем!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:40«Последнее дело Вареного». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область среди регионов-лидеров кредитного благополучия населения-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 и 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика