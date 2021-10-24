В Мурманске прошли соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой

Почётными гостями состязаний стали депутаты Мурманской областной Думы, сенатор Татьяна Сахарова, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, представители спорткомитета города Мурманска.

Спортсменов приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой:

– Мурманская область всегда славилась большими спортивными достижениями. Наши борцы, гимнасты, лыжники, атлеты, представители других видов спорта занимали пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, ставили олимпийские рекорды. Одним из таких людей является Лариса Николаевна Круглова – депутат Мурманской областной Думы, председатель профильного комитета регионального парламента. Лариса Николаевна всегда верна традициям заполярного спорта, её отличает высокое мастерство и умение добиваться поставленных целей. Получить заслуженную награду из её рук – большая честь для любого спортсмена.

Сергей Дубовой поблагодарил организаторов состязаний за пропаганду спорта и здорового образа жизни среди детей, за предоставленную молодёжи возможность реально оценить свои силы и поверить в себя. Парламентарий пожелал всем спортсменам удачи и ярких побед в честной борьбе.

В соревнованиях приняли участие около 200 представителей детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега со всей Мурманской области. Мурманск на соревнованиях представили воспитанники школы олимпийского резерва №4, в которой начинала свой путь к олимпийской медали Лариса Круглова.

– Мы рады, что география участников расширяется – на соревнования приехали ребята из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Республики Карелия. И мы гордимся, что за главный приз будет бороться Андрей Лукин – действующий чемпион России в беге на 200 метров. Уверена, что этот факт придаст участникам дополнительный стимул выиграть.

Спортсмены состязались в двух возрастных группах – среди юношей и девушек от 13 до 16 лет и от 17 лет и старше. Для юных легкоатлетов провели мастер-класс призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и сама Лариса Круглова.