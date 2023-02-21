В Мурманске прошли соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах среди детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Сегодня в Мурманске состоялись муниципальные соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах среди детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

На лыжню вышли 45 воспитанников детско-юношеской спортивной адаптивной школы №15. Ребята показали свои умения и навыки, которые они приобрели на тренировочных занятиях. Чтобы подготовиться к региональным соревнованиям, которые пройдут уже в марте, юные мурманчане регулярно тренируются и участвуют в различных мероприятиях, в том числе всероссийского уровня.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 1 по 27 января семеро учащихся ДЮСАШ №15 в составе сборной команды Специальной Олимпиады Мурманской области принимали участие в Единых Играх Специальной Олимпиады России в городе Казани. Ребята представляли наш регион в соревнованиях по плаванию, лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Все они привезли спортивные награды разного достоинства.

ДЮСАШ №15 работает в Мурманске с 2007 года. Сегодня здесь обучаются 358 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по восьми видам спорта. Педагогический коллектив спортивной школы добился определенных успехов в достижении главной цели адаптивной физической культуры: коррекции имеющихся отклонений в развитии или состоянии здоровья, в воспитании личности, формировании здорового образа жизни, развитии физических качеств, социализации и интеграции обучающихся.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24424&page=1