В Мурманске прошли соревнования по плаванию среди лиц старшей возрастной категории

В Мурманске в спорткомплексе «Авангард» ветераны города-героя сдавали нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщает пресс-служба СФ, всего в мероприятии приняли участие более 50 спортсменов, среди которых победители первенств мира и России Сергей Корытов, Ольга Мешкова, Людмила Симиренко, а также заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский.

«Мне, как заместителю командующего Северным флотом по вооружению, удаётся вырваться на такие мероприятия не часто. Но когда я встречаюсь с ветеранами, среди которых у меня много приятелей, на душе – радость, хорошее настроение, удовольствие. Да и сам я ветеран – седьмой десяток разменял. Так что мы – единомышленники: и в спорте, и в бассейне, и в жизни» - сказал контр-адмирал Юрий Трипольский, выполнивший норматив на «золотой значок».