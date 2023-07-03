В Мурманске прошли торжества, посвящённые Дню работников морского и речного флота

Центральным событием стал праздничный вечер в Мурманском областном драматическом театре. Как отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов, на нём впервые за последние годы собрались сотрудники трёх ключевых компаний отрасли, работающих в Мурманской области и объединенных в структуре АО «Национальная транспортная компания»: АО «Мурманского морского торгового порта», ООО «Мурманского балкерного терминала» и судоходной компании «МАСКО».

«На сегодняшний день Национальная транспортная компания управляет пятью портами, в том числе – Мурманским морским торговым портом и Мурманским балкерным терминалом. Порт развивается, мы работаем с новыми грузами, есть программа развития терминала. Помимо этого, мы прикладываем усилия для повышения качества работы, инвестируем в обучение сотрудников, потому что люди – главное в профессии. Благодаря им мы решаем сложнейшие задачи. Спасибо вам, мы вас очень ценим!», – сказал операционный директор АО «Национальная транспортная компания» Андрей Черников и отметил, что по итогам конкурса среди компаний, входящих в АО «НТК», команда Мурманского морского торгового порта признана лучшей. Он также вручил специалистам почётные грамоты, благодарности компании и дипломы «Лучший по профессии».

«Переоценить ваш труд, роль мурманского глубоководного незамерзающего порта – невозможно. С его строительством наша страна обрела независимость, безопасность в мировой логистике. Сегодня, как и в годы Первой мировой войны, когда порт начал строиться, в годы Великой Отечественной войны, все в очередной раз поняли, насколько важен Мурманск, ваш труд и развитие логистики на Севере. Сегодня в регионе реализуется крупнейший проект – Мурманский транспортный узел, за которым следит вся страна. В этом году планируется, что по нему мы уже запустим рабочее движение. И наш глубоководный порт станет мощнейшим логистическим хабом на Севере. Ключевую роль в работе этого хаба играет наш морской торговый порт. Несмотря на все ограничения прошлого года, есть рост перевалки. Уверен, что с учётом тех программ, которые мы реализуем, этот рост будет продолжаться. Все это стало возможно благодаря искренней самоотдаче трудового коллектива, руководства. Я горд, что нынешнее поколение работников порта полностью переняло дух героических предшественников. Спасибо вам за неравнодушие, волю к победе и тот вклад, который вы вносите в развитие региона и всей страны. Вы отличная боевая команда. Благополучия вам, здоровья и новых рекордов!», – поздравил присутствующих губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона вручил отличившимся сотрудникам благодарности и благодарственные письма, а также памятные медали «85 лет Мурманской области».

Обращаясь к сотрудникам и ветеранам старейшего предприятия Кольского края, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил:

«День работников морского и речного флота объединяет всех, кто влюблен в водные просторы, посвятил свою жизнь нелегкому труду. Мурманский морской торговый порт – предприятие, которое было и остается одним из важнейших звеньев транспортного комплекса в Арктической зоне России. Сегодня компания продолжает решать широкий спектр социально-экономических задач. Время открывает перед вами новые перспективы, но дальнейшее развитие невозможно без участия людей - сильных и волевых, настоящих профессионалов своего дела».

Сергей Дубовой поблагодарил сотрудников порта за работу, слова признательности адресовал ветеранам отрасли за честное отношение к избранному делу, добросовестный труд, бесценный опыт, благодаря которому предприятие сохраняет и приумножает свой потенциал. Парламентарий пожелал здоровья, благополучия, новых успехов и достижений в работе на благо Мурманской области, а также вручил награды Мурманской областной Думы.

Обращаясь к собравшимся, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов отметил: «Порт на Мурмане был основан в 1915 году и с тех пор перевалка грузов не останавливалась ни на год. Менялась структура грузооборота, менялся сам грузооборот, строились новые причалы, вводились новые комплексы, осваивались новые грузы. Увеличивалось количество одновременно разгружаемых вагонов. Сегодня наш порт – это ворота в Арктику, которые обладают огромными перспективами. Все эти изменения были бы невозможны, если бы не ваш труд. Спасибо вам за самоотдачу, преданность профессии и верность родному порту. Всем нам желаю развития, крепкого духа и здоровья, уверенности в своем деле, в своих силах!» - поздравил собравшихся исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. Он также поблагодарил за всестороннюю поддержку губернатора Андрея Чибиса и правительство региона, за совместный труд и высокий уровень взаимодействия – компании АО «РЖД», специалистов Администрации морских портов Западной Арктики, ФГУП «Росморпорт» и всех партнёров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251930%2Fwall-149919532_3281