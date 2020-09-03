В Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны

В церемонии возложения цветов к памятнику А.Ф. Бредову и мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» принял участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– 3 сентября – один из Дней воинской славы России, важная историческая дата. Важно помнить о беспрецедентном подвиге нашего народа, о событиях тех лет, ведь из 57 государств, участвовавших в сражениях Второй мировой войны, наша страна понесла самые большие, самые страшные потери. И это была Великая Победа, - сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Президент России Владимир Путин в апреле этого года утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Напомним, авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днём всенародного торжества.