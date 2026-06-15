В Мурманске прошли уникальные ночные игры в снежки

В честь 110-летнего юбилея столицы Кольского Заполярья состоялся юбилейный 20-й турнир по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге».

В течение двух ночей 9 команд соревновались в необычной для лета игре — командных состязаниях в снежки в фиджетл-центре в Долине Уюта.

Каждая команда использовала 270 специально подготовленных снежков, а участники были обеспечены защитной экипировкой. Игры проводились на особой площадке с соблюдением всех правил безопасности.

В ходе турнира команды продемонстрировали не только отличную физическую форму, но и умение играть с чётко выстроенной тактикой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32641&page=1