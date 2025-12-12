В Мурманске прошло главное итоговое событие для добровольцев и молодёжи — «Сила Севера — в людях!»

10 декабря состоялось ключевое молодежное событие года — областное мероприятие «Сила Севера – в людях!». На площадке Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова собрались 950 участников из 16 муниципалитетов, чтобы подвести итоги года в сфере молодежной политики и добровольчества.

Волонтёры, активисты, наставники, представители общественных движений и почётные гости посетили тематические секции по добровольчеству, патриотическому воспитанию, семейным ценностям и развитию молодёжных медиа. В фойе и залах дворца культуры работали интерактивные площадки: творческие мастер-классы, фотозоны, обучающие активности, тематические викторины, благотворительная ярмарка и акция «Новогоднее чудо». Особый интерес вызвала презентация проекта Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки».

Специалисты в области молодёжной политики и добровольчества представили лучшие практики года, рассказали о мерах поддержки молодых жителей региона и новых возможностях для личного и профессионального развития. Параллельно прошла итоговая конференция регионального отделения «Движение Первых». Кульминацией вечера стала церемония награждения лауреатов специальных и именных стипендий губернатора Мурманской области.

90 молодых людей получили специальные стипендии губернатора Мурманской области за активную гражданскую позицию, вклад в общественную жизнь региона и развитие добровольчества. В номинации «Профессиональная деятельность» отмечены 35 человек, в номинации «Студенческие лидеры» — 55. Стипендии вручила Оксана Демченко, Первый заместитель губернатора Мурманской области.

«Молодёжь — будущее региона и страны. Именно поэтому правительство и губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис всегда подчёркивали, что работа с молодыми людьми и их вовлечение в общественно полезную деятельность — важнейшая часть нашей общей задачи. Поддержка инициатив, создание возможностей для развития и формирование активного гражданского общества начинаются именно здесь, с молодёжи. В этом году наше мероприятие объединило участников из 16 муниципалитетов и собрало более 950 активных, неравнодушных ребят. Это не просто встреча — это пространство идей, сотрудничества и новых возможностей для каждого молодого северянина», — подчеркнула Оксана Демченко.

125 молодых жителей региона удостоились именных стипендий губернатора Мурманской области за достижения в следующих сферах:

Учебная и научно-исследовательская деятельность — 25 человек. Награды вручила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

Искусство — 25 человек. Награды вручила Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области.

Спорт — 25 человек. Награды вручила Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области.

Общественно полезная и военно-патриотическая деятельность — 50 человек. Награждение провела Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«Хочется сказать спасибо! Не останавливайтесь — вы только на старте, на первой волне успеха, и у вас всё впереди. Главное — сохранить свои качества, продолжать двигаться вперёд и достигать новых высот. «Сила Севера — в людях» — звучит громко, но за этой фразой стоит глубокий смысл. Вместе мы сильнее: рядом всегда есть те, на кого можно опереться, люди, которыми мы искренне гордимся. Северяне — это характер», — поделилась Евгения Чибис.

Кроме того, отдельно отметили 25 участников военно-патриотического направления. Награждение провела Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области.

Четыре автора стали лауреатами литературной премии имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

Представители региональных органов власти подчеркнули, что активная молодёжь, волонтёры, творческие и инициативные ребята — ключевой ресурс развития Мурманской области. Их участие в культурных, социальных, экологических и патриотических проектах формирует крепкое гражданское общество и делает Заполярье сильнее.

