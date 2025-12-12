Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.25 12:30

В Мурманске прошло главное итоговое событие для добровольцев и молодёжи — «Сила Севера — в людях!»

10 декабря состоялось ключевое молодежное событие года — областное мероприятие «Сила Севера – в людях!». На площадке Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова собрались 950 участников из 16 муниципалитетов, чтобы подвести итоги года в сфере молодежной политики и добровольчества.

Волонтёры, активисты, наставники, представители общественных движений и почётные гости посетили тематические секции по добровольчеству, патриотическому воспитанию, семейным ценностям и развитию молодёжных медиа. В фойе и залах дворца культуры работали интерактивные площадки: творческие мастер-классы, фотозоны, обучающие активности, тематические викторины, благотворительная ярмарка и акция «Новогоднее чудо». Особый интерес вызвала презентация проекта Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки».

Специалисты в области молодёжной политики и добровольчества представили лучшие практики года, рассказали о мерах поддержки молодых жителей региона и новых возможностях для личного и профессионального развития. Параллельно прошла итоговая конференция регионального отделения «Движение Первых». Кульминацией вечера стала церемония награждения лауреатов специальных и именных стипендий губернатора Мурманской области.

90 молодых людей получили специальные стипендии губернатора Мурманской области за активную гражданскую позицию, вклад в общественную жизнь региона и развитие добровольчества. В номинации «Профессиональная деятельность» отмечены 35 человек, в номинации «Студенческие лидеры» — 55. Стипендии вручила Оксана Демченко, Первый заместитель губернатора Мурманской области.

«Молодёжь — будущее региона и страны. Именно поэтому правительство и губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис всегда подчёркивали, что работа с молодыми людьми и их вовлечение в общественно полезную деятельность — важнейшая часть нашей общей задачи. Поддержка инициатив, создание возможностей для развития и формирование активного гражданского общества начинаются именно здесь, с молодёжи. В этом году наше мероприятие объединило участников из 16 муниципалитетов и собрало более 950 активных, неравнодушных ребят. Это не просто встреча — это пространство идей, сотрудничества и новых возможностей для каждого молодого северянина», — подчеркнула Оксана Демченко.

125 молодых жителей региона удостоились именных стипендий губернатора Мурманской области за достижения в следующих сферах:

Учебная и научно-исследовательская деятельность — 25 человек. Награды вручила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

Искусство — 25 человек. Награды вручила Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области.

Спорт — 25 человек. Награды вручила Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области.

Общественно полезная и военно-патриотическая деятельность — 50 человек. Награждение провела Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«Хочется сказать спасибо! Не останавливайтесь — вы только на старте, на первой волне успеха, и у вас всё впереди. Главное — сохранить свои качества, продолжать двигаться вперёд и достигать новых высот. «Сила Севера — в людях» — звучит громко, но за этой фразой стоит глубокий смысл. Вместе мы сильнее: рядом всегда есть те, на кого можно опереться, люди, которыми мы искренне гордимся. Северяне — это характер», — поделилась Евгения Чибис.

Кроме того, отдельно отметили 25 участников военно-патриотического направления. Награждение провела Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области.

Четыре автора стали лауреатами литературной премии имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

Представители региональных органов власти подчеркнули, что активная молодёжь, волонтёры, творческие и инициативные ребята — ключевой ресурс развития Мурманской области. Их участие в культурных, социальных, экологических и патриотических проектах формирует крепкое гражданское общество и делает Заполярье сильнее.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558555/#&gid=1&pid=110

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Пищевая эволюция». Научно-популярная программа (12+)16:30«Зверские заблуждения». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с основными мировыми валютами-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные проверки котельных-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»