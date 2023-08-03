В Мурманске прошло информационное мероприятие для потенциальных участников программы «Экспортный форсаж»

Центр поддержки экспорта Мурманской области организовал информационное мероприятие для потенциальных участников акселерационной программы «Экспортный форсаж» Школы экспорта Российского экспортного центра.

В рамках мероприятия специалисты Центра поддержки экспорта и аккредитованный провайдер проекта проинформировали представителей предприятий Мурманской области о подготовке к старту акселерационной программы «Экспортный форсаж», которая направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек. Программа ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса.

Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Мурманской области.

В ходе мероприятия директор по акселерационным программам школы экспорта Татьяна Андреева рассказывала об опыте проведения программы в других регионах, какой эффект она даёт. Также выступали тренеры-наставники. Кроме того, руководитель компании из Омска поделился своим успешным опытом обучения и рассказал, как по итогам участия в этой программе смог заключить внешнеторговый контракт с контрагентом из Узбекистана.

«Мы также обсудили процедуру отбора, так как не каждая компания может попасть в программу, есть определенные требования. Индивидуально с каждым пообщались. Есть компании, которые готовы проходить обучение, они пришли в полном составе – ВЭД-специалисты во главе с руководителем», – рассказала сертифицированный тренер Школы экспорта АО «РЭЦ» Елена Смирнова.

Она отметила, что все предприятия ставят основной задачей поиск иностранного рынка сбыта в современных экономических условиях.

Кроме того, участникам мероприятия рассказали о мерах господдержки экспортёров, которые можно получить через Центр поддержки экспорта Мурманской области и Российский экспортный центр.

В акселерационную программу «Экспортный форсаж» входят 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей, позволяющих предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта, а также межмодульные периоды, продолжительностью две недели каждый, в ходе которых участники получат необходимые консультации и меры поддержки, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана. Обучение по программе является бесплатным.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, цель участия в программе – заключение участниками акселерации новых внешнеторговых контрактов по истечении 12 месяцев с даты вхождения в экспортную акселерационную программу.

Фото: https://gov-murman.ru