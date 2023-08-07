В Мурманске прошло информационное мероприятие для потенциальных участников программы «Экспортный стандарт для МСП»

Центр поддержки экспорта Мурманской области организовал в Мурманске информационное мероприятие для потенциальных участников программы «Экспортный стандарт для МСП».

В рамках мероприятия специалисты Центра поддержки экспорта и аккредитованный провайдер проекта проинформировали представителей предприятий Мурманской области о подготовке к старту программы «Экспортный стандарт для МСП», которая направлена на разработку бизнес-плана по наращиванию объемов экспорта в условиях кризисных явлений.

Программа ориентирована на опытных экспортёров – представителей малого и среднего бизнеса.

Программа «Экспортный стандарт для МСП» разработана Школой экспорта Российского экспортного центра и ведущими экспертами институтов развития в сфере внешнеэкономической деятельности, представителями бизнеса, банков, государственных учреждений. Она реализуется в Кольском Заполярье совместно Центром поддержки экспорта Мурманской области.

В ходе мероприятия выступили тренеры. Кроме того, представитель компании из Омска, которая ранее приняла участие в программе, поделился своими впечатлениями и наработками после прохождения обучения.

«Вопросы мурманская аудитория задавала активно. Больше всего экспортеров интересовала эффективность обучения. Задача – найти точки роста, в том числе, на предприятии с имеющимся ресурсом. Это хорошая головоломка для управленцев, руководителей, чтобы повысить эффективность своего бизнеса на поле экспорта», – рассказала сертифицированный тренер Школы экспорта «РЭЦ» Елена Смирнова.

Участников мероприятия проинформировали о мерах господдержки экспортёров, которые можно получить через Центр поддержки экспорта Мурманской области и Российский экспортный центр.

Обучение для малых и средних предприятий будет проводиться на безвозмездной основе и продлится с августа по октябрь 2023 года.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в программе «Экспортный стандарт для МСП» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.