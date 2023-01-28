В Мурманске прошло интеллектуальное состязание, посвящённое Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Молодёжном центре гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров» прошло историко-краеведческое мероприятие «Блокада Ленинграда – 900 дней Подвига».

Как сообщает администрация города Мурманска, в групповом соревновании приняли участие 20 человек. Для каждой команды назначался капитан и счетчик-арбитр. В формате «Своей игры» молодые люди отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, защитниках Родины и их подвигах.

Перед началом мероприятия ребята познакомились с постоянной выставкой центра о Великой Отечественной войне, посмотрели фильм о блокаде и зажгли свечи перед тематической инсталляцией. Затем участники встречи почтили память погибших минутой молчания.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24215&page=1