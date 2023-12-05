В Мурманске прошло итоговое заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области

Члены совета подвели предварительные итоги работы за 2023 год.

Мероприятие было посвящено организационным вопросам деятельности Союза. Члены совета утвердили план работы на следующий год, а также подвели предварительные финансовые итоги и итоги деятельности за 2023 год.

Как прозвучало во время обсуждения, в 2023 году Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области было реализовано множество мероприятий. Помимо традиционных ежегодных мероприятий, в последние два года Союз регулярно организует информационные встречи предпринимателей с представителями контрольно-надзорных органов. Законодательство в сфере контроля за деятельностью предпринимателей претерпело значительные изменения. В региональное объединение работодателей регулярно поступают обращения, связанные с действующим мораторием на проверки бизнеса. По решению Совета работа в данном направлении будет продолжена и в следующем году. Также одним из важных направлений на следующий год члены совета определили реализацию проекта «День партнёра» - встреч представителей крупного регионального бизнеса с местными поставщиками товаров и услуг. Как показала практика проведения подобных мероприятий, данные встречи действительно являются толчком для привлечения местных подрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к взаимодействию с системообразующими предприятиями региона.

Также в рамках заседания были внесены изменения в состав Союза. Вместо Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета членом СПП Мурманской области стал новый объединенный вуз – Мурманский арктический университет.

Фото предоставил пресс-центр СПП Мурманской области.