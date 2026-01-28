В Мурманске прошло мероприятие, посвящённое 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Вчера, в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Мурманске состоялся памятный вечер, объединивший ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, представителей власти и общественности. В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис, председатель областной Думы Сергей Дубовой, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«Ваш подвиг, подвиг жителей и защитников Ленинграда, навсегда вписан в историю нашей страны. Ни голод, ни холод, ни бомбежки не смогли сломить вашу волю к жизни и вере в победу. Вы выстояли, спасли свой город и тем самым внесли неоценимый вклад в нашу общую Победу», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что многие из защитников и жителей блокадного города после войны нашли свой дом в Мурманской области, вложив огромный труд и душу в развитие Кольского Заполярья.

«Сегодня в Мурманской области живут 56 свидетелей тех страшных событий. Мы стараемся окружить вас заботой и вниманием, предоставить всю необходимую поддержку. Вы – пример для всех нас, особенно для молодого поколения», – добавил глава региона.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», которая действует в столице региона уже более 30 лет. Сегодня в её составе 23 человека.

Сергей Дубовой отметил, что сегодня, в этот памятный для всей нашей страны день, мы с болью в сердце вспоминаем страшные 872 дня и ночи, когда Ленинград был окружён врагом:

— Жители осажденного города прошли через ад голода и холода, бомбежек и изнурительного труда. В самых немыслимых условиях они сохранили человеческое достоинство, веру в победу и любовь к своему городу. Стойкость, мужество и невероятная сила духа ленинградцев по сей день восхищает весь мир. Мирные люди стали героями просто потому, что остались верны жизни, даже когда она казалась невозможной. Ленинград не только выстоял – он стал символом непокоренного города, символом того, что человек способен преодолеть, если у него есть надежда и вера в победу.

Парламентарий поблагодарил ветеранов за жизнелюбие и оптимизм, пожелал здоровья, счастья и благополучия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561258/#&gid=1&pid=8