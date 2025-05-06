В Мурманске прошло патриотическое мероприятие, посвящённое 80-летию Великой Победы

Организаторы провели квест, который позволил всем желающим проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия совместно с творческими коллективами заполярной столицы пели песни и читали стихи военных лет, а также приняли участие в танцевальном флешмобе «Вальс Победы».

В завершение состоялась памятная акция – мурманчане развернули полотна Георгиевской ленты, составив из них слово «Мир».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29898&page=1