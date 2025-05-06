Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 11:00
В Мурманске прошло патриотическое мероприятие, посвящённое 80-летию Великой Победы
Организаторы провели квест, который позволил всем желающим проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.
Участники мероприятия совместно с творческими коллективами заполярной столицы пели песни и читали стихи военных лет, а также приняли участие в танцевальном флешмобе «Вальс Победы».
В завершение состоялась памятная акция – мурманчане развернули полотна Георгиевской ленты, составив из них слово «Мир».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29898&page=1
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