В Мурманске прошло Первенство по фитнес-аэробике

Во Дворце спорта областного центра при поддержке комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска состоялось Первенство по фитнес-аэробике.

В этом году в нём приняли участие 270 спортсменов различных возрастных категорий от 8 лет.

Как сообщает администрация города Мурманска, участники соревновались в дисциплинах: аэробика, степ-аэробика и хип-хоп, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.

Победители и призёры стали молодые спортсмены, которые были удостоены наград и дипломов комитета за свои достижения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27267&page=