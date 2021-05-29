В Мурманске прошло первое заседание морского Совета

28 мая, в День Мурманской области, в столице Заполярья прошло первое заседание Совета по морской деятельности при региональном правительстве. Заседание провёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Особый координационный орган создан по инициативе главы региона с целью обеспечения согласованных действий федеральных структур, региональной власти и бизнеса в сфере морской деятельности. В Совет вошли представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, флотов, предприятий, научных и образовательных организаций.

«Море традиционно определяет геополитическую роль нашей области в арктической повестке, в мировой повестке. Принципиально важно, чтобы на Совете в рабочем режиме рассматривались наши ключевые проекты развития. Это, безусловно, развитие Севморпути, рыбопромышленного комплекса, морского туризма. Важно, чтобы все – и бизнес, и областное правительство, и федеральные структуры, и правоохранительные органы – эти вопросы между собой координировали. Чтобы не было проблем, с одной стороны, для обеспечения безопасности границ нашей страны, а с другой стороны, чтобы можно было снимать возможную недоурегулированность в вопросах развития экономики», – пояснил задачи Совета Андрей Чибис.

Заседание началось с символического удара в корабельный колокол – рынду. В течение двух часов члены совета рассмотрели широкий круг вопросов, так или иначе связанных с морской деятельностью, – от развития заполярных портов до военно-патриотического воспитания школьников.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова рассказала о перспективах реализации в регионе портовых проектов, развитии рыбопромышленного комплекса и морского туризма. В частности, вице-губернатор сообщила, что крупнейший российский круизный оператор ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус» рассматривает Кандалакшу как новое круизное направление и намерен включить посещение города в свои туристические программы.

Врио ректора МГТУ Светлана Деркач доложила о подготовке специалистов в сфере морской деятельности, программе развития университета, создании тренажёрного центра для обучения будущих моряков. По итогам её выступления предприятиям рыбопромышленного комплекса Мурманской области рекомендовано активнее участвовать в обеспечении плавательной практики курсантов МГТУ.

Заместитель губернатора Елена Дягилева поделилась планами по развитию патриотического воспитания подрастающего поколения в Заполярье во взаимодействии с Северным флотом. Одной из форм такой работы станут военно-патриотические лагеря для школьников. На сегодняшний день идёт подготовка к созданию в Мурманской области военно-морского лагеря «Патриот».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Совет по морской деятельности при региональном правительстве будет собираться по мере необходимости, но не реже раза в полугодие. Его деятельность будет увязана с работой Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.