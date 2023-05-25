В Мурманске прошло пленарное заседание конференции предпринимателей региона

В областном центре прошло пленарное заседание в рамках ежегодной конференции предпринимателей Мурманской области, в ходе которого обсудили наиболее актуальные для предпринимателей вопросы, вызывающие активный интерес бизнес-сообщества.

Организаторы мероприятия – мурманское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Участие в пленарном заседании приняли бизнесмены региона, бизнес-сообщества области, представители министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также представители региональных отделений «ОПОРА РОССИИ» в других регионах Арктической зоны, что позволило участникам наладить деловые связи, рассказать о своём деле предпринимателям Мурманска и области, а также получить новые знания о том, как оптимизировать и эффективнее вести бизнес.

Перед участниками с приветственным словом выступила начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Марта Говор, отметив, что Мурманская область впечатляет, как активно развивающийся регион.

«Развитие малого и среднего бизнеса – это важнейшая составляющая экономической стратегии нашей страны и нашего региона, сегодня государство уделяет особое внимание снижению административных барьеров, повышению доступности финансовых ресурсов и стимулированию частной инициативы граждан», – сказала Марта Говор.

Собравшиеся также обсудили перспективы и возможности развития бизнеса в Арктической зоне России.

Насыщенная деловая программа способствовала обсуждению дальнейшего развития предпринимательства в регионе, разные по профилю и специализации представители малого и среднего бизнеса, имеющие общие сложности ведения бизнеса из-за природных и экономических условий обсудили важность развития и поддержки местного бизнес-сообщества для стабильной и сильной экономики региона, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru