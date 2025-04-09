В Мурманске прошло расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки

Вчера в столице Кольского Заполярья состоялось заседание коллегии министерства образования и науки Мурманской области. В работе приняли участие представители исполнительных органов власти и ключевых работодателей-партнёров региона, в том числе, по федеральному проекту «Профессионалитет»: ООО «Морской торговый порт «Лавна», ООО «Самолёт-регионы», ООО «НОВАТЭК-Мурманск», КФ АО «Апатит», АО «СЗФК», ООО «Ловозерский ГОК», а также сотрудники образовательных учреждений.

Открыл заседание глава региона Андрей Чибис. На коллегии акцент был сделан на подготовке кадров. В частности, обсуждалась роль дополнительного образования в данном вопросе, пути совершенствования системы среднего профессионального образования, взаимодействие образования с потенциальными работодателями.

«Без людей – никакие проекты невозможны. Без тех, кто выберет остаться, жить и работать здесь, в Арктике – у нас не будет устойчивого будущего. Наша задача ориентировать школьников и студентов на топ-20 образовательных направлений региона. Что касается Мурманского арктического университета, то наш вуз должен быть нацелен на подготовку кадров в сфере логистики, мировой торговли и морского транспорта, минеральных ресурсов, а также в области биоразнообразия и добычи рыбы», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что сегодня Арктика — территория стратегического значения. Доказательство тому — Международный арктический форум, во время которого Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал ключевые проекты для Мурманской области.

Кроме того, губернатор отметил важность обеспечения шефства предприятий над школами и колледжами, к 2030 году этот показатель должен достичь 100%. Это позволит укрепить связи между учебными заведениями и потенциальными работодателями.

Все колледжи и техникумы должны присоединится к федеральному проекту «Профессионалитет», направленному на модернизацию системы среднего профессионального образования. Программы СПО и высшего образования будут регулярно обновляться с учётом потребностей региональной экономики, что позволит на постоянной основе актуализировать соответствие учебных курсов современным требованиям рынка труда.

Особое внимание уделяется содействию трудоустройству выпускников СПО по полученным специальностям. Важно, чтобы молодые специалисты могли найти работу в сфере своей профессиональной подготовки.

Кроме того, планируется увеличить охват школьников образовательным туризмом. Все учащиеся 8–11 классов не менее двух раз в год будут посещать промышленные предприятия региона.

Именно с целью популяризации знаний о Мурманской области были введены уроки «На Севере — жить!». Они призваны показать ребятам всю красоту и потенциал Кольского Заполярья, вдохновляя их на дальнейшее изучение и развитие региона.

Говоря о повышения эффективности бюджетных расходов в регионе, Андрей Чибис подчеркнул, что в текущих условиях важно разумно подходить к трате средств областного бюджета.

«Мы добились значительных результатов, перестав быть дотационным субъектом, но текущие обстоятельства, включая международные санкции, приводят к серьезным финансовым издержкам. В прошлом году мы столкнулись с резким падением доходов, что стало очевидно еще на этапе формирования бюджета. Мы недополучили больше 100 миллиардов рублей доходов, что составляет 20% от ожидаемых поступлений, и это напрямую влияет на наши расходы. Таким образом, перед нами стоит задача не только справиться с сегодняшними вызовами, но и активно развивать новые проекты, которые обеспечат экономический рост и устойчивость в будущем», – обратил внимание участников заседания губернатор.

Завершая своё выступление, глава Мурманской области наградил 17 лучших представителей педагогического сообщества федеральными, региональными наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора.

В важном мероприятии приняли участие и глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета Думы Алексей Гиляров.

- Развитие Мурманской области напрямую зависит от её человеческого капитала, а ключевым звеном в формировании этого капитала является система образования, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Задача удержания молодых специалистов в регионе после окончания школ и вузов является первостепенной. Для достижения этой цели в регионе реализуется комплексный подход, затрагивающий различные аспекты образовательной и экономической сфер.

Алексей Гиляров отметил, что, в первую очередь, необходима ясная картина перспектив карьерного роста и самореализации именно в Мурманской области.

- Поэтому радует, что в регионе развивается взаимодействие между образовательными учреждениями и ведущими предприятиями. Они активно участвуют в жизни образовательных учреждений: проводят мастер-классы, лекции, экскурсии на свои производства, предоставляют студентам возможность проходить практику и стажировки, - сказал депутат.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/