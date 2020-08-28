В Мурманске прошло совещание с руководителями городских образовательных учреждений в формате онлайн

В ходе педсовета были подведены итоги работы, а также намечены планы на новый учебный год. Встреча прошла в формате видеоконференции.

– Все образовательные учреждения Мурманска полностью готовы к началу учебного года, – рассказал председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Василий Андрианов. – Новый учебный год для всех нас особенный из-за пандемии. В учреждениях проводятся все мероприятия в чётком соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов, утверждённых главным санитарным врачом РФ. На сайтах школ и гимназий родители воспитанников уже сегодня могут посмотреть изменения в режиме работы, проекты расписаний занятий. За каждым классом закреплены учебные помещения и внесены изменения в график питания детей, чтобы минимизировать пересечение потоков учеников.

В конце этой недели за школьные парты сядут почти 30 тысяч юных мурманчан, из них более 3500 – первоклашки. Сейчас в образовательных учреждениях подключается отопление, чтобы 1 сентября в классах было тепло.

– Накануне нового учебного года хочется всем пожелать успехов, – отметила директор СОШ № 11, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Коллегам ещё больших достижений наших учеников. Ведь их достижения – главная награда для педагогов.

Отметим, за лето во всех школах Мурманска проведены ремонты, благоустроены территории.