В настоящее время проблеме взыскания штрафов с каждого правонарушителя уделяется серьёзное внимание. С целью выявления граждан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, и профилактики правонарушений 22 июля в Мурманске прошло совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» при участии сотрудников Мурманского линейного отдела внутренних дел на транспорте и Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Проведение данных мероприятий направлено на обеспечение неотвратимости наказания за административные правонарушения, взыскание административных штрафов с лиц, уклоняющихся от их уплаты в установленном законом порядке, а также профилактику правонарушений.

Помимо основных задач мероприятия судебные приставы проинформировали мурманчан, изъявивших желание узнать о наличии в отношении них возбужденных исполнительных производств, как, при необходимости, получить достоверные сведения по исполнительному производству в режиме онлайн, произвести оплату, подать ходатайство, заявление, жалобы, отводы через официальные источники службы судебных приставов: сервис «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России, мобильное приложение «ФССП России», электронный сервис ФССП России на Ппртале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области, отмечает, что за уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законодательством срок нарушитель не только понесет наказание в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации, но по-прежнему будет обязан к уплате назначенного штрафа. Избавить же от наступления негативных последствий за неуплату штрафа может только его своевременная оплата.