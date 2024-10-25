В Мурманске прошло выездное заседание комитета Совета Федерации РФ по международным делам

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, среди них сенаторы Елена Дягилева и Татьяна Сахарова, глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты Думы Михаил Ильиных, Андрей Иванов и Артур Попов, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов России, госкорпорации «Росатом», а также руководители высших учебных заведений.

В центре внимания – практические вопросы соблюдения Конвенции ООН по морскому праву.

Со вступительным словом к присутствующим обратились заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Участников и организаторов мероприятия также приветствовал Сергей Дубовой. Он поблагодарил Совет Федерации и комитет по международным делам за внимание, которое уделяется Мурманской области и Арктическим регионам в целом:

— Сегодня наше внимание сосредоточено на вопросах международного морского права в Арктической зоне. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Арктика – регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с Арктической зоной связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности. Текущая геополитическая ситуация показывает, что градус интереса к Арктике, её ресурсам неуклонно растёт. У России самая протяжённая береговая линия в северных широтах, поэтому обеспечение национальных интересов и безопасности этой части страны имеет высокий приоритет.

Парламентарий также подчеркнул, что в условиях санкционного давления существенно возрастает значение российского атомного ледокольного флота, упомянул и о планах развития Мурманской области, которые тесно связаны с рядом масштабных инвестиционных проектов, ростом объема грузопотока по Северному морскому пути.

Спикер пожелал присутствующим плодотворной работы, гостям – приятных впечатлений о Кольском Заполярье.

Участники заседания обсудили обеспечение национальной безопасности России в Арктике в контексте практических вопросов Конвенции ООН по морскому праву, законодательные аспекты обеспечения безопасности судоходства, развитие Северного морского пути, регулирование морского рыболовства в Арктической зоне. Также уделено внимание направлениям развития Мурманской области.

Фото (сайт Совета Федерации ФС РФ): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31008/