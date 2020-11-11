В Мурманске прошло выездное заседание Совета Федерации, посвящённое перспективам цифрового развития регионов Арктической зоны России

Создать в Арктике российскую сеть дата-центров, предоставить особые льготы IT-компаниям – резидентам Арктической зоны, сформировать единую цифровую платформу по развитию туризма в Заполярье, к 2030 году полностью устранить в северных регионах «цифровое неравенство» – эти и другие конкретные предложения по цифровому развитию регионов Арктической зоны России прозвучали на выездном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ, прошедшем в Мурманске 10 ноября.

Открывая заседание, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак акцентировал внимание на важности обсуждаемой темы.

«Вопрос, как мне кажется, магистральный. Глобальная задача – сохранить наше геополитическое лидерство в Арктике, доминирование России в этом регионе. IT- отрасль должна стать одним из основных драйверов развития Арктической зоны», – отметил первый зампредседателя СФ.

Андрей Турчак особо подчеркнул, что развитие цифровой сферы и связи в Арктике обязательно должно идти на базе российских технологий и программно-аппаратных комплексов.

Этот тезис подтвердил и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он также обратил внимание участников заседания на скорейшую необходимость подключения к Интернету медицинских учреждений в Арктической зоне и домохозяйств в населённых пунктах с населением от 100 до 500 человек.

В целях реализации Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным 26 октября 2020 года, вице-премьер дал Минцифры ряд поручений: обеспечить 100% домохозяйств Арктической зоны широкополосным доступом в Интернет раньше 2030 года; определить список наиболее востребованных жителями Арктической зоны госуслуг и обеспечить их оказание в онлайн-формате к концу 2021 года; рассмотреть возможность создания на территории российской Арктики опорных центров обработки данных.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил на заседании опыт внедрения в Кольском Заполярье стандарта «Умный город» в качестве основы для реализации проекта «Цифровой регион». Глава региона подчеркнул, что «оцифровка» территории имеет для Мурмана первостепенное, жизненно важное значение. В пример Андрей Чибис привёл прошедшую зиму, когда уборку муниципалитетов и дорог после аномальных снегопадов пришлось координировать в ручном режиме. В этом сезоне решать подобные проблемы будет призвана электронная система контроля работы коммунальной техники, уже опробованная на одном из микрорайонов Мурманска.

«Это действительно вопрос качества жизни. В условиях вызовов, которые есть у нас, с учётом климата, логистики и расстояний тема «Цифрового региона» становится суперактуальной», – отметил губернатор.

Андрей Чибис сделал особый акцент на важности обратной связи с гражданами в работе «Цифрового региона», для чего, в частности, служит портал «Наш Север».

«Самый главный инструмент – это сокращённые сроки рассмотрения обращений: не 30 рабочих дней, а по отдельным категориям – всего два рабочих дня», – подчеркнул глава Мурманской области.

Помимо коммунальных вопросов, в рамках «Цифрового региона» в режиме реального времени будет осуществляться мониторинг транспортного обслуживания, безопасности, а также реализации национальных проектов и государственных контрактов.

«Всё это мы объединяем на платформе Центра управления регионом. ЦУР, по сути, становится нашим «электронным правительством», – отметил губернатор.

Андрей Чибис также поддержал идею создания в Арктике сети центров обработки данных, указав, что в Мурманской области для этого есть все необходимые условия.

«Помимо льгот для IT-индустрии, климатических особенностей, возможности получать земельные участки бесплатно, в Мурманской области есть ещё и недорогая и в достаточном объёме электроэнергия. А самое главное – здесь же есть потребитель услуг ЦОД: огромный объём промышленного потенциала, строительство морского логистического хаба, сам подход работающих у нас компаний к цифровизации производства. Просил бы партнёров посмотреть на это как на серьёзную перспективу развития новой экономической деятельности, поскольку потребитель под боком», – подчеркнул глава региона.

Внесённые предложения будут направлены в адрес федерального правительства и профильных министерств.

По завершении заседания состоялась трёхсторонняя встреча Андрея Турчака, Дмитрия Чернышенко и Андрея Чибиса. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-премьер и вице-спикер СФ высоко оценили усилия Мурманской области в сфере цифровизации системы управления.

«Мурманский Центр управления регионом – это один из эффективных примеров реализации поручения Президента: до 1 декабря все субъекты должны такие ЦУРы запустить. Здесь прекрасная технологическая и информационная подготовка. А самое главное – он уже работает как площадка, собирающая обратную связь от граждан, очень чётко работает система «Инцидент Менеджмент», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Мурманская область действительно имеет цифровые компетенции, и на территории региона уже реализованы цифровые практики, которые мы можем транслировать на другие регионы Арктической зоны и в целом Российской Федерации», – подчеркнул Андрей Турчак.

Андрей Чибис поблагодарил высоких гостей за поддержку.

«Конечно, мы только в начале пути, и нам ещё придётся очень много работать для того, чтобы все возможные ниши были покрыты, но то, как сегодня наш ЦУР заработал, даёт нам очень серьёзные перспективы», – подытожил губернатор Мурманской области.