В Мурманске прошло закрытие лыжного сезона

Сегодня на территории спортивного комплекса «Снежинка» прошло торжественное мероприятие, посвящённое закрытию лыжного сезона в городе. Для мурманчан выступили творческие коллективы, а юные любители спорта участвовали в развлекательной программе с аниматорами.

Участникам 52-го массового конкурса «Лыжня – зовёт!», посетившим контрольные пункты 12 и более раз, были вручены памятные значки.

Напомним, городской конкурс «Лыжня зовёт!» проводится с 1971 года, количество его участников растёт ежегодно. В декабре 2022 года на территории спорткомплекса «Снежинка» был открыт каток на Ивановом ручье, длина ледовой дорожки составляет 700 метров. Кроме того, этой зимой здесь появились новая 5-километровая трасса, тропа для любителей пеших прогулок и тропа для владельцев животных с дог-боксами.

Как сообщает администрация города Мурманска, именно «Снежинку» выбрали мурманчане весной 2022 года во время Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства – на территории спорткомплекса появится новая экологическая тропа. С 15 апреля по 31 мая 2023 года у жителей Мурманска есть возможность выбрать новые объекты благоустройства на платформе 51.gorodsreda.ru.

Голосование реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24807&page=1