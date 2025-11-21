В Мурманске прошло заседание Госкомиссии по развитию Арктики под руководством вице-премьера Юрия Трутнева

В заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики, прошедшем 20 ноября в Мурманске, приняли участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы федеральных ведомств и арктических регионов и губернатор региона Андрей Чибис.

В ходе заседания обсудили вопросы реализации мероприятий долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов АЗФР; развитие коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и распространение программы «Доступное арендное жильё» на арктическую территорию.

Напомним, мастер-планы 15 опорных населённых пунктов Арктики разработаны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. С соответствующей инициативой ранее выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В нашем регионе в их число вошли три агломерации: Мурманская (Мурманск, Североморск, Кольский округ), Кировско-Апатитская (Кировск, Апатиты, Полярные Зори), и Мончегорская. 27 октября этого года правительством России были утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов АЗРФ, сформированные на основании мастер-планов.

До 2035 года в планах предусмотрено обновление жилищного фонда, развитие инфраструктуры ЖКХ, транспорта, медицины, образования, спорта и культуры. В опорных агломерациях Мурманской области запланирована реализация 211 мероприятий, в том числе капремонт и оснащение Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта «Хибины», строительство газовых котельных, благоустройство набережной областного центра, создание кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета, историко-культурного парка «Колыбель российского флота», расселение аварийного жилого фонда и капитальный ремонт домов. Основным источником финансирования в части федерального бюджета станут средства отраслевых госпрограмм в соответствии с поручением президента по доведению 5% на реализацию долгосрочных планов Арктики и Дальнего Востока. На бюджетный цикл 2026-2028 гг. федеральные органы предусмотрели в своих программах 67 млрд рублей.

«Предстоит большая работа. Всегда хочется начинать работать быстрее. Решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина предусмотрены масштабные преобразования. Программа развития опорных пунктов Арктики рассчитана до 2035 года. Это будет несколько бюджетных циклов. Придётся вместе с Министерством финансов защищать необходимые объёмы финансирования в структуру следующих бюджетов. Контролировать эти деньги, чтобы они расходовались рационально. Порядка 50% от объёма федерального финансирования уже предусмотрено. Приняты решения по продолжению программы восстановления ЗАТО и строительству арендных квартир для северян. Все эти решения помогут лучше жить в непростых условиях Севера», – отметил Юрий Трутнев.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ещё одна цель проводимой работы – создание условий для реализации новых инвестпроектов.

«В опорных пунктах планируется реализовать более 120 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций 19 трлн рублей. К примеру, в Мурманской области планируется развитие территории бывшего судоремонтного завода Морского флота. На территории, прилегающей к морскому вокзалу Мурманска, компания S7 создаёт новый современный судоремонтный завод», – сообщил Алексей Чекунков.

Говоря о распространении программы «Доступное арендное жильё» на опорные пункты Арктической зоны России, Юрий Трутнев отметил, что с 1 января 2026 года заработает механизм предоставления арендных квартир для молодых специалистов: квартиры, построенные за счёт государства, будут выдаваться поднаём за плату, значительно ниже рыночной, благодаря субсидий из федерального и регионального бюджетов. Ранее инициативу о распространении программы доступного арендного жилья Андрей Чибис детально прорабатывал во главе комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» вместе с экспертами и представителями арктических регионов, на федеральных площадках.

«Мы получили полную поддержку федерального центра, и в ходе Международного арктического форума дано соответствующее поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Процесс уже запущен, в том числе Минвостокразвития и «ДОМ.РФ» подготовлена программа, проработан вопрос о потребности в арендных квартирах. Также мы проводим масштабную работу по реализации стратегии «На Севере – Жить», программы реновации ЗАТО, по подготовке к реализации мероприятий, заложенных в мастер-планах. Все решения, принятые президентом, открыли новые возможности в развитии арктических регионов и Мурманской области. Я благодарю за внимание к региону и поддержку наших инициатив Юрия Петровича Трутнева, Алексея Олеговича Чекункова», – прокомментировал итоги заседания губернатор Андрей Чибис.

