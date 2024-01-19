В Мурманске прошло заседание комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области по цифровой экономике

Члены комиссии обсудили планы работы на предстоящий год. Собравшиеся отметили, что в настоящее время существует ряд вопросов в сфере цифровизации, которые было бы логично обсудить в расширенном формате с привлечением внешних спикеров.

Важной в текущих реалиях остаётся тема реализации проектов в области цифровизации производства в условиях импортозамещения. Члены комиссии отметили, что участникам рынка необходимо поделиться опытом, какие у предприятий на данный момент существуют решения в области импортозамещения ушедших с рынка сервисов, программного обеспечения и оборудования, и как эти решения реализуются на практике.

Также одним из векторов развития цифровизации является искусственный интеллект и нейросети.

Как отметила председатель комиссии по цифровой экономике Юлия Бондарович, тема искусственного интеллекта на текущий момент является одной из наиболее актуальных. Данное направление поддерживается и федеральными, и региональными властями.

Применений искусственного интеллекта на данный момент не так много, но предприятия всё активнее используют нейросети для организации бизнес-процессов: это видеоаналитика, аналитика речи, организация сервисных служб с помощью искусственного интеллекта и т.д., - и данную сферу необходимо более активно развивать.

Как сообщает пресс-центр СПП Мурманской области, по итогам обсуждения было решено провести серию расширенных круглых столов при участии российских разработчиков программных продуктов, технологических компаний, крупных производственных предприятий. Также в качестве спикеров планируется привлечь представителей научного сообщества и органов власти, непосредственно реализующих проекты по цифровизации в регионе.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.