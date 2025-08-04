В Мурманске проведён очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории города Мурманска, в ходе которых проверены лица, получившие российское гражданство.

Среди них обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта.

Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.