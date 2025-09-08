В Мурманске проведён очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт, в жилых районах города. Были проверены лица призывного возраста, недавно получившие российское гражданство.

Подобные рейды проводятся на постоянной основе.

Помимо этого, следователи проводили разъяснительную работу, знакомя граждан с возможностями прохождения контрактной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и льготами, предусмотренными для данной категории военнослужащих.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.